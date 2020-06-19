Cuma namazı saatleri: İzmir, Ankara ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 19 Haziran namaz vakitleri…

İslam alemi için en önemli günlerden olan Cuma günü, dua ve ibadetlerle bugün tekrar idrak edilecek. Müslümanlara farz olan Cuma namazı, corona virüsü sebebiyle bazı camilerde kılınabiliyor. İşte tüm Türkiye Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı kılınacak camilerin listesi…
CUMA NAMAZI SAATLERİ 19 HAZİRAN
İSTANBUL: 13:10
ANKARA: 12:55
İZMİR: 13:18
BURSA: 13:10
ANTALYA: 13:04
KONYA: 12:56
İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…
HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?
Corona virüsü nedeniyle kapalı olan camilerde cemaatle ilk cuma namazı 29 Mayıs Cuma günü kılındı. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgınının yayılımını önlemek adına uygulanan cemaatle vakit namazı yasağı sona eriyor.
ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AFYONKARAHİSAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ
CUMA NAMAZI BAHÇESİ OLAN CAMİLERDE KILINACAK
Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.
Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.