Cuma namazında valiye özel saf

Ordu’dan Kocaeli Valiliği’ne atanan yeni vali Seddar Yavuz bugün göreve başladı. Vali Yavuz, ilk mesai gününde Cuma Namazı için İzmit’teki Fevziye Camii’ni gitti.

Namaza birkaç dakika kala camiye giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kendisi için koruma ekibi tarafından cami içerisinde ayarlanan özel alana geçti. Vatandaşlar, sokaklara kadar alanda saf tutarken Vali Yavuz’un özel alanda namaz kılması tepkiyle karşılandı.

İMAMOĞLU’NU VİP’E ALDIRMAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Seddar Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Tekrarlanan İstanbul seçimlerinden önce Trabzon, Giresun ve Ordu'da bir dizi programa katılan Ekrem İmamoğlu, dönüşte Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP bölümünü kullanmak istemişti.

Dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla İmamoğlu VIP bölümüne alınmamıştı. İmamoğlu, ”Vali bey devlet adamlığını yapamadı” diyerek tepki göstermiş, bu tartışma uzun süre gündemi meşgul etmişti.