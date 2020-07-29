Cuma ve bayram namazı nasıl kılınacak? Kurban Bayramı namazı cemaatle kılınacak mı?

Kurban Bayramına iki gün kala Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar geldi. Binlerce kişi cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı namazının nasıl kılınacağını ve cemaatle olup olmadığını merak ediyordu. Bakan Koca, bayram namazıyla ilgili yaptığı açıklamaları haberimizden görebiilir, alınan kararları ve önlemleri takip edebilirsiniz.

CUMA VE BAYRAM NAMAZI CEMAATLE KILINABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Kurban Bayramı için dikkat etmemiz gereken noktaları 3 grupta toplayacağım.

İlk grup olarak;

1-Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerde yapılmalıdır.

2- Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

3- Müşteriler ve satıcılar arasında el sıkışma yapılmamalıdır.

4- 65 yaş üstü ve kronik hastalar kurban kesim alanlarında bulunmamalıdır.

5- Kurbanlar belediyenin kesim yerlerinde kesilmelidir.

6- Kurban kesimi en az katılımla yapılmalıdır.

7- Maske, mesafe ve sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

İkinci grup olarak;

1)Bayram namazı ve cuma namazı cemaatle kılınacak. Şu tedbirlere dikkat etmeliyiz. Abdesti namazdan hemen önceye bırakılmamalı, abdest evde alınmalıdır. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

2) Herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Halı ve seccadeden virüs bulaşması mümkündür. O yüzden kendi seccadenizi kullanmanızda ısrar ediyoruz.

3) Maske ve sosyal mesafe kuralı bütün bayram boyunca kritik kuraldır. Saflar sıklaştırılmamalı, seyrek tutulmalıdır. Camilerin içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

4) Vaaz süreleri kısa tutulmalıdır.

5) Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli bir şekilde dağılmalıdır.

6) Bayramlaşma için toplanmamalıdır.

Üçüncüsü ise;

1) 65 yaş üstü lütfen bayram namazına gitmesin.

2) Mezar ziyaretleri arife ya da bayram günleri sonrasına ertelenmelidir.

3) Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir, mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Yüz yüze gerçekleşecekse kişi sayısı az, ziyaret süresi kısa tutulmalıdır.

4) Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir.

5) Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

6) Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir.

7) Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır.

8) Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalıdır.

9) Bütün bayram boyunca en kritik husus şudur, el öptürmeyi, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz.

KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

*Bu kurban bayramı, hepimizin vereceği bir sınavdır. El öpmediğimiz, birbirimize sarılmadığımız ikinci bayramdır. Bu içimizde burukluktur ama olması gereken budur.

Gelenekler hayatın devamı için vardır, güzel geleneklerin bu bayrama telkinde maksat sağlığa hizmettir. Baştan itibaren yapılan değerlendirmelerde, kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Fakat size Ramazan Bayramı hakkında bilgi vermek isterim.

*Uygulanan kısıtlamaların hepsi düşünüldüğünde 10 gün sonra yüzde 15 vaka sayısında azalma olmuştur. Entübasyona giren hasta sayısında yüzde 21, yoğun bakıma giren sayısında yüzde 19, hastaneye yatırılmada yüzde 8 gerçekleşmişti.

*Bunlar kısıtlamalarla birlikte, gönüllü katılıma dayalı sonuçlardır. Şimdi maske mecburiyeti olmakla birlikte zorunlu kısıtlama koyan sizlersiniz.

*Kurban Bayramında işi öyle ciddiye alalım ki, bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. Artık tecrübelerle biliyoruz ki tedbir sonuçtur. Gerilersek, toparlaması büyük çaba, büyük dikkat istiyor.

*Yeni vaka sayılarımızı 14 Temmuz'da tekrar binin altına çekmemiz gerekir. Size tedbirlerle ciddiyet ile, tedbirlerle ihmalin birer örneğini verdim. Amacım, işin kolay ve çok zor tarafını birlikte görmenizdir. Tedbirlere uymak, tedbirlerin sonuçlarından çok daha kolaydır.

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