Cumartesi günleri PTT çalışıyor mu? Postane çalışma saatleri…

“PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?” gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İletişim alanında büyük önemi olan PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor? PTT hafta sonları, cumartesi günü çalışıyor mu? İşte Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan PTT’nin çalışma saatleri…

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Açık PTT şubelerini aşağıdaki numaradan öğrenebilirsiniz.

PTT İletişim Numarası: 444 1 788