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Cumartesi ve Pazar marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağının biteceği tarih…

Türkiye’de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman sokağa çıkmak yasaklanıyor. Hükümet yetkilileri, 23 Nisan Perşembe günü başlayan ve 26 Nisan Pazar gecesi 23.59’da sonra erecek sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Peki marketler ve bakkallar Cumartesi ve Pazar günler açık olacak mı? İşte ayrıntılar…

08:26 -
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Cumartesi ve Pazar marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte sokağa çıkma yasağının biteceği tarih…

Türkiye corona virüsü ile mücadele etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verileri günlük olarak açıklarken, 23 Nisan Perşembe gününden beri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanır. Peki yasak boyunca marketler ve bakkallar açık olacak mı? İşte cevabı…

CUMARTESİ PAZAR MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

4 günlük olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağında, 23 ve 24 Nisan'da marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstermişti. Ancak Cumartesi ve Pazar günü marketler ve bakkallar açık olmayacak.

YASAK SÜRESİNCE AÇIK OLAN İŞLETMELER

Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23-26 Nisan tarihleri arasında, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olacak.

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