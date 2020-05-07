Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhur İttifakı’nda Mısıroğlu çatlağı!

Kayseri’nin AKP’li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk ve Cumhuriyet’e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nu ölüm yıl dönümününde sosyal medya hesabından yaptığı ‘üstad’ paylaşımı ile andı. AKP’li Palancıoğlu’nun Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösteren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Fesli provokatör, Fesli Münafık Kadir Mısırlıoğlu’nu anmanın tam karşılığı akıl tutulmasıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

Müslüm EVCİ
19:45 -
Haberler Gündem
Cumhur İttifakı’nda Mısıroğlu çatlağı!

Kayseri'nin AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda ‘fesli meczup' olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu'nu ölüm dönümünde ‘üstad' paylaşımıyla andı.

“AKIL TUTULMASIDIR”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu'nu ölüm yıl dönümde “üstad” olarak belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ersoy, Mısıroğlu'nu anmanın akıl tutulması olduğunu dile getirdi.

“FESLİ PROVOKATÖR”

MHP'li Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Liderimizin ifadesiyle ‘Fesli Provokatör, Fesli Münafık Kadir Mısırlıoğlu'nu' anmanın tam karşılığı akıl tutulmasıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERAlmanya, din eğitimine el koydu! 'Diyanet, Türkiye'nin etkisinde“ deyip din dersi yetkisini iptal ettilerAlmanya, din eğitimine el koydu! 'Diyanet, Türkiye'nin etkisinde“ deyip din dersi yetkisini iptal ettiler

 

 

AKP Almanya Atatürk Diyanet Facebook İslam Kayseri Mehmet Akif Ersoy MHP Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk Ölüm sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 20:01 07.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more