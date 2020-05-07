Cumhur İttifakı’nda Mısıroğlu çatlağı!

Kayseri'nin AKP'li Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Atatürk düşmanlığı ile sık sık gündeme gelen ve kamuoyunda ‘fesli meczup' olarak bilinen Kadir Mısırlıoğlu'nu ölüm dönümünde ‘üstad' paylaşımıyla andı.

“AKIL TUTULMASIDIR”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Kadir Mısıroğlu'nu ölüm yıl dönümde “üstad” olarak belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Ersoy, Mısıroğlu'nu anmanın akıl tutulması olduğunu dile getirdi.

“FESLİ PROVOKATÖR”

MHP'li Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Liderimizin ifadesiyle ‘Fesli Provokatör, Fesli Münafık Kadir Mısırlıoğlu'nu' anmanın tam karşılığı akıl tutulmasıdır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.