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Cumhurbaşkanı Erdoğan dokuz gün sonra sel bölgesinde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da yaşanan sel felaketini incelemek ve temaslarda bulunmak üzere 9 gün sora kente gitti.  Selde büyük hasar gören Dereli ilçesini havadan helikopterle inceleyen Erdoğan, daha sonra da ilçe merkezinde yetkilerden bilgi aldı.

16:10 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dokuz gün sonra sel bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı.

HAVALİMANI ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÇEMBERİ

Çok sayıda asker ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Dereli ilçesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce havadan sel bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ardından helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sel bölgesinde yaşananlarla ilgili brifing verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, “geçmiş olsun” dileklerini iletti. (İHA)

 

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Son güncelleme: 16:13 31.08.2020
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