Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadelede 40 yıla yakın süredir verdiğimiz binlerce şehidimize Suriye’de malum yenileri ekleniyor.

“HİÇBİR ŞEHİDİMİZİN TEK BİR KANI BOŞA GİTMİYOR”

*Son olarak İdlib’de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin de aralarında olduğu nice askerimizi toprağa verdik. Hiçbir şehidimizin tek bir damla kanı boşa gitmiyor.

*Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü anlamak için imanın yanında içinden çıktığınız kültürü bilmek gerekiyor. Şehitler tepesi boş kalacak diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşinde demektir.

“SAKIN SURİYE’DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN OLMAYIN”

*Sakın Suriye’de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Bir şehidimizin babası soğan patates dediler biz o soğanı patatesi yemeden yaşarız ama vatansız yaşayamayız diyordu.

*İdlib şehitlerimizden birinin ağabeyi cenaze merasiminde canımız feda olsun yeter ki vatan millet sağ olsun diyerek metanet gösteriyordu.

*Sokakta mikrofon uzatılan bir teyzemiz ‘Yılan gelmiş biz Suriye’ye gitmezsek Türkiye’yi taksim ettiler’ diye aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyor. Ben şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim.