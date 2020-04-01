Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, corona virüsü ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Etimesgut Askeri Havalaanı'ndan TSK'ya ait uçak ile gönderiliyor. Türkiye'deki hastanelerin tıbbi malzeme durumu tartışmalara neden olmuştu.

09:03 -
Haberler Gündem

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa’da corona virüsünden en çok etkilenen İtalya ve İspanya’ya yardım malzemesi gönderilieceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB’ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK’ya ait uçak ile gönderilecek.” dendi.

(FOTO: MSB)

Yardım malzemelerini iki ülkeye ulaştıracak olan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan saat 09.00 sıralarında havalandı.

(FOTO: MSB)

Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarının corona virüsünden korunmalarını sağlayacak ekipman ve tıbbi malzemenin yeterli düzeyde olmadığını belirterek, eksikliklerin tamamlanmasını istemişti.

 

Corona Cumhurbaşkanı Facebook Google İspanya İtalya Sağlık TSK uçak
Son güncelleme: 10:03 01.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more