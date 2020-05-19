Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan burs ve kredi ödemesi açıklaması

“19 Mayıs asla pes etmeyen bir milletin dirilişidir” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramına sahip çıkmasından mutluluk duyuyorum.

* 19 Mayıs milletimizin kurtuluşunun müjdesi olmuştur. Böyle bir günün gençliğimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. Hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. köklerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz.

* 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Gençlerimizi büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları olarak görüyoruz. Türkiye’de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor

SABOTAJ VE İHANETLERE RAĞMEN

* Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

* Van ve Adana’da olduğu gibi milletle bağını koparmışların, bırakın yardım yapmayı, yapılan yardıma tahammül gösterememesi gayet doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasete şiddet bulaştırmak isteyen şehir eşkıyalarına izin vermeyeceğiz.

* Gençlerimizden sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum.

2022’YE KADAR 93 YENİ YURT AÇACAĞIZ

* Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

* Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran’da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs’ta başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.