Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Hiroşima’yı Nazım’ın şiiriyle andı

Japonya’nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 sabahı atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için kentteki Barış Anıt Parkı’nda anma töreni düzenlendi.

İNSANLIK TARİHİNİN EN KARANLIK GÜNLERİNDEN BİRİ

Törene videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Hiroşima’ya atom bombası atmasının insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biri olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, “Dost Japon halkına, 75 yıldır yüreklerindeki acıyı dindirmeye çalışan mağdurların yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİR DAHA ASLA…

Kente atom bombası atıldığında iki yaşında olan ve aldığı yaralara rağmen 10 yıl daha yaşayan Sadako Sasaki’yi hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Onlarca drama rağmen Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de çocuklar ölmeye, savaşın tüm yükünü çekmeye devam ediyor. Ölüm mülteci teknesinde, okul sırasında, sokakta, kimi zaman en güvende hissettikleri annelerinin kucağında buluyor. Bu acının bir daha yaşanmaması için çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için bir daha asla…”



NAZIM HİKMET’İN ŞİİRİNİ OKUDU

Erdoğan, mesajını Nazım Hikmet’in Sadako Sasaki için yazdığı ‘Kız Çocuğu’ şiirden, “Çalıyorum kapınızı, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” dizeleriyle sonlandırdı.

KIZ ÇOCUĞU

Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.

Gözünüze görünemem

göze görünmez ölüler.

Hiroşima'da öleli

oluyor bir on yıl kadar.

Yedi yaşında bir kızım,

büyümez ölü çocuklar.

Saçlarım tutuştu önce,

gözlerim yandı kavruldu.

Bir avuç kül oluverdim,

külüm havaya savruldu.

Benim sizden kendim için

hiçbir şey istediğim yok.

Şeker bile yiyemez ki

kâat gibi yanan çocuk.

Çalıyorum kapınızı,

teyze, amca, bir imza ver.

Çocuklar öldürülmesin

şeker de yiyebilsinler.