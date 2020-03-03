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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü!

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr
23:02 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü!

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı kabul etti” denildi.

ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı, şu açıklamayı yapmıştı:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

* Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

* Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İdlib ve mülteciler konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etti.

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