Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Fidan’la video konferans yoluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan&#8217;la video konferans yöntemiyle görüştü.. Tarabya&#8217;daki Huber Köşkü&#8217;nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. DHA. İLGİLİ HABERErdoğan&#039;ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-fidanla-video-konferans-yoluyla-gorustu-5709762","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-fidanla-video-konferans-yoluyla-gorustu-5709762","pageType":"yazi","pageIdentifier":5709762,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan Mu0130T Bau015fkanu0131 Fidan&#8217;la video konferans yoluyla gu00f6ru00fcu015ftu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":5709762,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogan-mit-baskani-fidanla-video-konferans-yoluyla-gorustu-5709762/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan Mu0130T Bau015fkanu0131 Fidan&#8217;la video konferans yoluyla gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","TAyyip Erdo\\u011fan","video konferans"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/28/iecrop/erdogan-fidan-dha_16_9_1585403069.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-03-28 16:43:19","datePublished":"2020-03-28 16:43:19","dateModified":"2020-03-28 16:54:02","info":"{"seo_news":"false"}"});