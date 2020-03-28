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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Fidan’la video konferans yoluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

16:43 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Fidan’la video konferans yoluyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la video konferans yöntemiyle görüştü.

Tarabya’daki Huber Köşkü’nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. DHA

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Son güncelleme: 16:54 28.03.2020
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