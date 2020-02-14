Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da şiir okudu

“Türkiye-Pakistan arasındaki hakiki bir kardeşliktir. Pakistan’la ile ilişkilerimiz yeni değildir, tarihi geçmişi vardır. Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları pek az ülkeye ve millete nasip olur. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan ve tarihte kurduğumuz devletleri temsil eden 16 yıldızdan ikisi Babiller ve Gaznelilerdir.

SİZİ SEVMEYECEĞİZ DE KİMİ SEVECEĞİZ



* 1915’te Türk askeri şanlı bir şekilde vatan savunması yaparken bu topraklarda yapılan miting Türk milleti tarafından asla unutulmayacak. Bu tarihi miting Çanakkale temalıydı ve bize destek için Lahor maydanı hıncahınç dolmuştu. Ve o dönem Çanakkale için çok büyük yardımlar toplandı. Pakistanlı kadınlar bileziklerini, Pakistanlı babalar dar günler için bir köşeye ayırdıkları paraları gönderdiler. Değerli kardeşlerim. Biz sizi sevmeyeceğiz ve muhabbet besleyemeyeceğiz de kimi seveceğiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında Pakistanlı İslam alimi, şair, filozof ve politikacı Muhammed İkbal’ın, Çanakkale'de savaşan Müslümanlar için yardım toplamak için düzenlenen mitingde seslendirdiği şiiri okudu:

Dedi Hz. Muhammed

Cihan bahçesinden bana bir koku gibi yaklaştın

Söyle bana ne gibi bir hediye getirdin?

Dedim: Ya Muhammed dünyada yok rahatlık

Bütün özlemlerimden umudu kestim artık

Varlık bahçesinde binlerce gül lale var

Ama ne renk, ne koku… Hepsi de vefasızdır

Yalnız bir şey getirdim kutlanmıştır tekbirlerle

Bir şişe kan ki eşi yoktur namusudur, vicdanıdır

Buyurun, bu Çanakkale şehidinin kanıdır

* Çanakkale desteğinizi hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız. İşte şimdi Keşmir odur o olacaktır. Dün Çanakkale bugün Keşmir. Çünkü bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor. Dostluğumuz menfaatten değil muhabbetten geliyor. Bu anlayışla Pakistan’ın son yıllarda yaşadığı sel ve deprem felaketlerinde hemen yardıma koştuk.

YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

* 251 insanımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Pakistan halkının duasını her daim yanımızda hissettik. FETÖ okullarını kapatan Pakistan yönetimi her daim ülkemizin yanında olduğunu gösterdi. Geçmişte olduğu gibi ileride de Pakistan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz.

* Pakistan’ın terörle mücadelede gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden, dünyanın en vahşi örgütlerinin hedefindeki bir ülke olarak Pakistan’ı iyi anlıyoruz.