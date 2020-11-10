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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntılarımız yok mu elbette var

Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kapitülasyonlardan kurtulduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz" dedi,

Güncellenme: 13:38, 10/11/2020
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntılarımız yok mu elbette var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Bölgesel ve küresel meselede sözü dinlenen tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

*Sıkıntılarımız yok mu elbette var; hiçbiri aşılamayacak üstesinden gelinemeyecek hususlar değildir.

*Tıpkı istiklal harbinin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda üzerinde en çok durduğumuz konulardan başında ekonomi geliyordu.

*Bu dönemde attığımız her adımda uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı.
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*Siyasi ve ekonomik hiç bir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüzde geçirilmesi bu mücadelenin parçasıdır.

*AB tam üyelik süreci başta olmak üzere tüm platformlarda bunu yaşadık yaşıyoruz.

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların notlarının objektif verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.

*Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz.

ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK

*Doğu Akdeniz’de somut örneğini gördüğümüz üzere Türkiye’ye karşı haksız girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin nedenini söyleyecek kimse çıkamaz.

*Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir.

*Dünyada yaşanan genel ekonomik sıkıntılar Covid ile daha ağırlaşırken Türkiye en az hasarla süreci yönetmeyi başarmıştır.

*Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da teknik analizlere gerek yoktur.

*Gazi Mustafa Kemal’in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur biz bunu bir adım daha öteye taşımanın gayreti içindeyiz.

*Göreve geldik Türkiye’nin IMF’ye 23 milyar dolar borcu vardı… IMF’ye borcu sıfırladık artık borç noktasında en ufak ilişkimiz kalmadı. O gün kapitülasyon bugün IMF.

*Siyasi irade sanki onlardaydı (IMF); rabbim bunların eline bizleri düşürmesin.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİ

*Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

*Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürmek kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığını gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz.

*Üretim yatırım büyüme istihdam, ihracat odaklı anlayışla önümüze çıkan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.

*Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi dünyada ilk 10’a girmesini de başaracağız, sağlayacağız.

*Uygulamalarımızın merkezinde daima istihdam yer aldı, bakın işsizlik azalmaya devam ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:22,
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