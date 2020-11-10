Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntılarımız yok mu elbette var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Bölgesel ve küresel meselede sözü dinlenen tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.

*Sıkıntılarımız yok mu elbette var; hiçbiri aşılamayacak üstesinden gelinemeyecek hususlar değildir.

*Tıpkı istiklal harbinin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda üzerinde en çok durduğumuz konulardan başında ekonomi geliyordu.

*Bu dönemde attığımız her adımda uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı.

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*Siyasi ve ekonomik hiç bir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüzde geçirilmesi bu mücadelenin parçasıdır.

*AB tam üyelik süreci başta olmak üzere tüm platformlarda bunu yaşadık yaşıyoruz.

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların notlarının objektif verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.

*Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz.

ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK

*Doğu Akdeniz’de somut örneğini gördüğümüz üzere Türkiye’ye karşı haksız girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin nedenini söyleyecek kimse çıkamaz.

*Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir.

*Dünyada yaşanan genel ekonomik sıkıntılar Covid ile daha ağırlaşırken Türkiye en az hasarla süreci yönetmeyi başarmıştır.

*Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da teknik analizlere gerek yoktur.

*Gazi Mustafa Kemal’in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur biz bunu bir adım daha öteye taşımanın gayreti içindeyiz.

*Göreve geldik Türkiye’nin IMF’ye 23 milyar dolar borcu vardı… IMF’ye borcu sıfırladık artık borç noktasında en ufak ilişkimiz kalmadı. O gün kapitülasyon bugün IMF.

*Siyasi irade sanki onlardaydı (IMF); rabbim bunların eline bizleri düşürmesin.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİ

*Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.

*Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürmek kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığını gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz.

*Üretim yatırım büyüme istihdam, ihracat odaklı anlayışla önümüze çıkan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.

*Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi dünyada ilk 10’a girmesini de başaracağız, sağlayacağız.

*Uygulamalarımızın merkezinde daima istihdam yer aldı, bakın işsizlik azalmaya devam ediyor.