Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıkıntılarımız yok mu elbette var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi:
*Bölgesel ve küresel meselede sözü dinlenen tarafı ağırlık kazanan bir ülke konumuna yükseldik.
*Sıkıntılarımız yok mu elbette var; hiçbiri aşılamayacak üstesinden gelinemeyecek hususlar değildir.
*Tıpkı istiklal harbinin hemen ardından yaptığımız gibi son 18 yılda üzerinde en çok durduğumuz konulardan başında ekonomi geliyordu.
*Bu dönemde attığımız her adımda uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı.
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*Siyasi ve ekonomik hiç bir göstergesi ülkemizle mukayese edilemeyecek pek çok devletin önümüzde geçirilmesi bu mücadelenin parçasıdır.
*AB tam üyelik süreci başta olmak üzere tüm platformlarda bunu yaşadık yaşıyoruz.
*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşların notlarının objektif verildiğini söyleyebilecek kimse çıkamaz.
*Batı basınında ülkemize yönelik eleştirilerin gerçek ve samimi temellere dayandığını söyleyecek kimse çıkamaz.
ÜZÜM YEMEK DEĞİL BAĞCIYI DÖVMEK
*Doğu Akdeniz’de somut örneğini gördüğümüz üzere Türkiye’ye karşı haksız girişimlerde bulunanların kayıtsız şartsız desteklenmesinin nedenini söyleyecek kimse çıkamaz.
*Böyle bir iklimde ekonomide yaşadıklarımızın kendi mecrasının ürünü olduğunu kim iddia edebilir.
*Dünyada yaşanan genel ekonomik sıkıntılar Covid ile daha ağırlaşırken Türkiye en az hasarla süreci yönetmeyi başarmıştır.
*Buna rağmen ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu anlamak için öyle çok da teknik analizlere gerek yoktur.
*Gazi Mustafa Kemal’in en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur biz bunu bir adım daha öteye taşımanın gayreti içindeyiz.
*Göreve geldik Türkiye’nin IMF’ye 23 milyar dolar borcu vardı… IMF’ye borcu sıfırladık artık borç noktasında en ufak ilişkimiz kalmadı. O gün kapitülasyon bugün IMF.
*Siyasi irade sanki onlardaydı (IMF); rabbim bunların eline bizleri düşürmesin.
SERBEST PİYASA EKONOMİSİ
*Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz.
*Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürmek kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığını gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz.
*Üretim yatırım büyüme istihdam, ihracat odaklı anlayışla önümüze çıkan siyasi engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz.
*Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi dünyada ilk 10’a girmesini de başaracağız, sağlayacağız.
*Uygulamalarımızın merkezinde daima istihdam yer aldı, bakın işsizlik azalmaya devam ediyor.