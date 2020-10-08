Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de kalıcı değiliz

Dün Kuveyt ve Katar’a günübirlik ziyaretler düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin askeri varlığıyla sadece Katar’ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

– Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye’nin ve Türk askerinin Körfez’deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.

– Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir. Libya'da meşruiyet

kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

– ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.

– Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

– Ermenistan’ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye'yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı.