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Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin corona virüsü salgını konulu olağanüstü video konferans zirvesinde konuştu. Erdoğan, "Görünmez düşmana karşı zor bir savaş yürütüyoruz. Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız" dedi.

11:59 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi’nin video konferans zirvesinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

* Türkiye olarak gerekli tedbirleri süratla hayata geçirdik. Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.

* Sağlık Bakanlarımız görüş alışverişinde bulunabilir.

* Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız.

* İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Salgın bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.

* Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü temin ettik.

Corona Cumhurbaşkanı Türkiye video konferans
Son güncelleme: 12:30 10.04.2020
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