Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi’nin video konferans zirvesinde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

* Türkiye olarak gerekli tedbirleri süratla hayata geçirdik. Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.

* Sağlık Bakanlarımız görüş alışverişinde bulunabilir.

* Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız.

* İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Salgın bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.

* Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü temin ettik.