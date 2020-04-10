Erdoğan Türk dünyasına seslendi: Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi’nin video konferans zirvesinde konuştu.
Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:
* Türkiye olarak gerekli tedbirleri süratla hayata geçirdik. Salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık.
* Sağlık Bakanlarımız görüş alışverişinde bulunabilir.
* Sosyo-ekonomik bir krizle karşı karşıyayız.
* İletişim sektörü de bu salgın ile önemli bir sınavdan geçiyor. Salgın bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur.
* Salgın başladığından bu yana 64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize dönüşünü temin ettik.