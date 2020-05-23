Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslen vatandaş: Ne istedi de vermedik

Çevre örgütleri ve halk sağlığı uzmanları tesisin, doğaya ve insan sağlığına ciddi etkileri olacağının altını çizerken, Kirazlıyayla’da yaşayan Sevgi Uçar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Uçar, Erdoğan’a “Biz bu ellerimizle ne istedi de vermedik. Tek adam dedi gittik attık. ÇED raporunu imzalayan bir memurunu gönderip atık barajı nereye yapılacak diye bakmışlar mı? Bu fabrikanın sigara kadar zararı yok mu?” dedi.

“CUMHURBAŞKANI NE İSTEDİ DE VERMEDİK”

Halk TV’den Şule Aydın'la Haber Masası'nın konuğu olan Kirazlıyayla sakinlerinden Sevgi Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek şöyle konuştu:

* Şu ellerimizle ne istedi de biz ona vermedik. ‘Tek adam’ dedi gittik attık. Başbakan olmak istedi gittik attık. Ama şu an biz ondan bir yardım göremiyoruz.

* Bir tane adamını ÇED raporunu imzalayan memurunu Kirazlıyayla’ya gönderip de atık barajı nereye oluyor diye bakmışlar mı?

* Sayın Cumhurbaşkanım, sigaranın zararlarını bütün Türkiye’ye anlata anlata bitiremiyor. Her yerde sigara içmek yasak. Ama bu fabrikanın benim ülkeme, köyüme, torunlarıma, yaşlılarımıza ve hayvanlarımıza sigara kadar zararı yok mu ki bunun bu fabrikayı buraya kuruyorlar.

* Cumhurbaşkanımızın bunu açıklamasını ve bir milletvekilinin burada bize anlatmasını istiyorum.

345 BİN HEKTAR ALANDA MADEN ÇIKARACAK

Yenişehir'in Kirazlıyayla köyü mevkiinde 2013'ten itibaren kurşun, bakır ve çinko ocağı işleten Meyra Madencilik firması bölgede daha geniş bir alanda faaliyetine devam etmek istiyor.

Firmanın 345 bin 62 hektarlık alan için aldığı ÇED olumludur kararının ardından bölgedeki ağaçları kesmeye başladı.