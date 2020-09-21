Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 65 yaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde uyulması gereken kuralların altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların, bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.

*İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir.

*Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.

65 YAŞ AÇIKLAMASI

*Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye’deki çalışmaları yakından takip edilmektedir.

*İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.

*Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.

NE OLMUŞTU? Corona virüsünden en fazla etkilenen yaş grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar yeniden gündeme gelmişti. Aralarından Ankara, İzmir ve Bursa gibi bazı şehirlerinde bulunduğu illerde 65 yaş üstü vatandaşların düğün, nikah gibi toplu organizasyonlara katılması yasaklanmıştı.