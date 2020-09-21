Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 65 yaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde uyulması gereken kuralların altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
*Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların, bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir.
*İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir.
*Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir.
65 YAŞ AÇIKLAMASI
*Çeşitli ülkeler tarafından geliştirilen ve son aşamaya gelen aşıların Türkiye’deki çalışmaları yakından takip edilmektedir.
*İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.
*Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır.