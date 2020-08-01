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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Erbaş mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'de telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuştu. Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

14:43 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Erbaş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile videokonferans yöntemi ile bayramlaştı.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

* Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

* Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

* Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız.

* AK Parti’nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

* Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi var?

* Milletimiz bizim sadece konuşan değil söylediğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor. En büyük zaferimiz girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmak olmuştur.

* Ülkemize ve millete faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz.

* Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.

AKP Cuma Cumhurbaşkanı
Son güncelleme: 14:53 01.08.2020
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