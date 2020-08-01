Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ali Erbaş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP teşkilatı ile videokonferans yöntemi ile bayramlaştı.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

* Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

* Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

* Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız.

* AK Parti’nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

* Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi var?

* Milletimiz bizim sadece konuşan değil söylediğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor. En büyük zaferimiz girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmak olmuştur.

* Ülkemize ve millete faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz.

* Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.