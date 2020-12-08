Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ayasofya’ya bağış

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hat tablosu bağışlandı. Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah kanvas üzerine iki kat 23.75 ayar varak altın ve varaklanmış ahşap çerçeve kullanılarak yapılan eserin büyüklüğü 234×350 santimetre. Tabloda Al-i İmran suresinin 159 ve 160’ıncı ayetleri yer alıyor.

“MÜMİNLER YALNIZCA ALLAH’A TEVEKKÜL ETSİNLER”

İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4’üncü satırları celi sülüs cinsi olan eserde yer alan Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerinin meali: Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, O'ndan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse m’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.

Son satırda ise “Recep Tayyib Erdoğan tarafından yeniden ibadete açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vakfedilmiştir” ifadesi yer alıyor.

Erdoğan, geçen ekim ayında da yine Ayasofya Camii’ne üzerinde Al-i İmran Suresi'nin 173. ayeti olan “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” ile Rad Suresi’nin 28. ayeti olan “Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur” yazılı iki hat levhasını hediye etmişti. (İHA)