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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan corona virüsüyle mücadele mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneler ile diğer sağlık birimlerine 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinden N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttıklarını belirtti.

18:44 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan corona virüsüyle mücadele mesajı!

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye sağlık altyapısında daha güçlü olacak.

* Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir.

* Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez.

* Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez.

* Sağlık altyapımız; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.

* Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinden N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık.

* Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz.

* Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor.

* Bu yeni döneme, 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız. DHA

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