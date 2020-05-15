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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hain saldırı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir" ifadelerini kullandı.

15:09 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hain saldırı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özalp’taki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Erdoğan, “Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı PKK saldırı şehit sosyal medya Terör terör örgütü Van
Son güncelleme: 15:11 15.05.2020
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