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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘kıdem tazminatı’ yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden "Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi"ne canlı bağlantıyla katılıyor.

14:57 -
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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

* Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak en başta gelen görevimizdir.

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