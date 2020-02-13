Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Devletin kozmik odasını FETÖ unsurlarına kim açtı? Bir kişinin talimatı ile açıldı; Recep Tayyip Erdoğan. Devletin namusunu terör unsurlarına açan FETÖ'nün siyasi ayağıdır! Devletin sırlarını, kozmik odayı bir talimatla açtırmak vatan hainliği değil midir? FETÖ'nün siyasi ayağı aynı zamanda BOP'un Eşbaşkanı olan kişidir” ifadelerini kullanmıştı.

“ELİNDE ÇAMURLA YAKALANDI”

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına bir gün sonra grup toplantısında yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Kılıçdaroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir” demişti.

“SENİ ORAYA GETİREN FETÖ”

“Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum” diyen Erdoğan, şu açıklamalarda bulunmuştu:

*FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ. Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi.

* FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır, FETÖ'ye diyet borçludur.

“SİYASETEN NEREDE DURDUĞUNU GÖSTERDİ”

* CHP milletvekilleri dershaneler kapatılırsa eğitimde sıkıntılar büyür diyecek kadar zıvanadan çıkmıştır. Biz FETÖ'nün üzerine gittikçe Kılıçdaroğlu ‘Bu grupların özgürlük alanını genişletmek istiyoruz’ diyerek siyaseten nerede durduğunu gösteriyordu.

* Gezi olayları FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyuyor. Bu işin asıl dönüm noktası 17-25 Aralık’taki emniyet-yargı-darbe girişimi sürecidir.

* Devleti FETÖ'den temizleme çalışmalarımızın hepsinde karşımızda hep CHP ve Kılıçdaroğlu'nu bulduk.

* CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yapılan operasyonları cemaati sindirme girişimi olarak nitelemesi de aradaki ilişkinin bir ikrarıdır.