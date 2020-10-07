Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kuveyt Emiri’ne başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt’e günübirlik bir ziyaret düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalanında Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile heyeti karşıladı.

Erdoğan’a; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’tan sonra görevi devralan Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a taziyelerini iletti. Erdoğan, Kuveyt'in ardından Katar'a da ziyarette bulunacak. (DHA)