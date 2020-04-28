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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK öncesi önemli açıklamalar

AKP MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize nasıl bir maliyeti olduğunun farkındayız. Fedakarlık yapmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Normalleşme takvimi olgunlaştığında paylaşacağız" dedi.

15:09 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları:

*  Hastalıktan yakamızı kurtarabilmek için tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin haftalardır evden çıkamadıklarını biliyoruz.

* Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız. Fedakarlık yapmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz.

* Salgın tedbirlerini belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça halkımızın ve devletimizin kasası yeniden dolmaya başlayacaktır.

* Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek.

* Dünyadaki değişimin mahiyeti, ülkemizin önünde çok büyük fırsat pencereleri açılmakta olduğuna işaret ediyor.

* Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.

* Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum’

AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:19 28.04.2020
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