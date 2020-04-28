Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MYK öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP MYK toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları:

* Hastalıktan yakamızı kurtarabilmek için tedbirleri tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin haftalardır evden çıkamadıklarını biliyoruz.

* Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız. Fedakarlık yapmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz.

* Salgın tedbirlerini belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça halkımızın ve devletimizin kasası yeniden dolmaya başlayacaktır.

* Önümüzdeki dönemde en büyük gücümüz olan milletimizin gönlündeki mümtaz yerimizi güçlendirmek için çalışmalarımız devam edecek.

* Dünyadaki değişimin mahiyeti, ülkemizin önünde çok büyük fırsat pencereleri açılmakta olduğuna işaret ediyor.

* Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.

* Bu sıkıntılı dönemde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, 83 milyon vatandaşımızın her birine, şükranlarımı sunuyorum’