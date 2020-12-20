Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni coronadan yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde esnaflık yapan 73 yaşındaki yeğeni Ahmet Erdoğan, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı.

Kocaeli Derince ilçesinin belediye başkanı, 3 dönem AKP Kocaeli Milletvekilliği yapan Zeki Aygün, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni, Başiskele’mizin kıymetli esnaflarından Ahmet Erdoğan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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