Cumhurbaşkanı kararıyla Petrol-İş’in grevi ertelendi

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mevkiinde Yer Alan Soda ve Krom Üretim Tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali Mevkiinde Yer Alan Tuz İşletmesinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı 60 gün süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı kararında grevin genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü belirtildi.