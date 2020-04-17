Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı! 25 bin kişi için Ramazan operasyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında bulunan 25 bin Türk vatandaşının Türkiye’ye getirileceğini bildirdi. Oktay, paylaştığı mesajında şunları söyledi:

* Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız. Salgına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşımızı aileleriyle kavuşturduk.

”BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTIK”

* Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızın yaklaşan Ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için, yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle, büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek.

