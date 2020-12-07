Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan ‘hukuk reformu’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerine ilişkin olarak TBMM Genel Kurulu’nda hükümet adına bir konuşma gerçekleştirdi.

“ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

* (Hukuk reformu) Halihazırda Adalet Bakanlığımız İnsan Hakları Eylem Planı üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir.

* Geniş bir istişare sürecinden sonra insan hakları konusunda yol haritamız olacak Eylem Planı'nın Taslağı oluşturulmuştur.

* Buna ilave olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomik hayatın tüm paydaşları ile bir araya gelinmekte ve İnsan Hakları Eylem Planı taslağı ve mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilmektedir.

“ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİ ADIMLAR ATACAĞIZ”

* Toplumun tüm kesimlerinin yaklaşımlarının dikkate alındığı yeni bir reform sürecini başlatmış bulunmaktayız.

* Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız.

* Milletimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri titiz bir çalışmanın ardından birer birer hayata geçirmekte kararlıyız.

BÜTÇE ELEŞTİRİLERİNE YANIT

* Bu bütçe, BM insani gelişmişlik endeksinde en yüksek insani gelişmişlik sınıfına çıkardığımız milletimizin bütçesidir.

* Bu bütçeye faiz bütçesi, haramzadelerin bütçesi diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de bu milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır. DHA