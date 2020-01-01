Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP hükümeti ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorulara yanıt veren Fuat Oktay, şunları söyledi:

“İKİNCİ BİR ALTERNATİF OLUŞTURUYORUZ”

* Öyle bir noktaya gelmişiz ki yaklaşık 45-50 bin civarında geminin geçtiği, dünyadaki ticaretin de gelişmesiyle sürekli artan bir trafik, ağır

tonajlı gemiler… Kazalara hep birlikte şahit oluyoruz. Çevre boyutunda şikayet edenlerin tam tersi. Independenta’ın haftalarca, aylarca denize akıttığı petrolü düşünün, nasıl kirlettiğini düşünün. Bir taraftan ‘inci’ diyeceksiniz bir taraftan da tehlikede tutacaksınız. Artan trafiğe rağmen ‘Ben buradan geçeceğim’ diye ısrar edeceksiniz. Kanal İstanbul ile ikinci bir alternatif oluşturuyoruz.

“AVANTAJLI OLDUĞUNU HERKES GÖRECEK”

* Bu oluştuğunda çevreye zarar verebilecek, ağır tonajlı her türlü yük taşımacılığını opsiyonel olarak buraya alıyorsunuz. Bunun özelliği iç su yolu

olması. Tamamen kendi kanunlarımıza göre oluşturduğumuz bir alternatiftir. Buranın daha avantajlı olduğunu herkes görecek. Sadece gemiler için değil kendi vatandaşlarımız için de avantajından bahsetmiyoruz. Boğaz’da yaşayanlar için de avantajlı olduğu görülecek. Bunun projeleri yıllardır yapıldı. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu) için 55 kurumdan alıyorsunuz. 55 kurum kılı kırk yararak bunun üzerinde çalışıyor, işin ilginci. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıkladı; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de projeye ilişkin olumlu görüşü var.

“KESİNLİKLE TEREDDÜTÜMÜZ YOK”

* Dolayısıyla biz bu çalışmayı sonlandıracağız. Kesinlikle tereddütümüz yok. Türkiye’nin çıkarına olan bir projedir. Bunu da göreceğiz. Şimdiden “Ya olur mu” diyenlerin yarın gördüklerinde mutlu ve gururlu olduklarını göreceğiz. (AA)