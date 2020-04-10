Cumhurbaşkanı ‘yasak’ dedi ama maskeler valilikler aracılığıyla satılıyor

ATSO üyelerine mesaj göndererek işyerlerinde zorunlu olan maske talebinin valilik aracılığı ile yapılacağı dile getirildi. Talep edilen maskelerin daha sonra USHAŞ tarafından firmalara gönderileceği tanesinin de 85 kuruştan satılacağı belirtildi.

MASKELERİN TANESİ 85 KURUŞ

ATSO tarafından üyelerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

* Corana virüsü (Covit 19) salgınının yayılmasını engellemek için iş yerlerinde çalışanların maske kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

* Bu kapsamda maskeler Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) tarafından üretilecek olup, taleplerin toplanması valilikler aracılığı ile gerçekleşecektir.

* Talep edilen maskeler daha sonra USHAŞ tarafından firmaların adreslerine gönderilecek olup, tanesi 0.85 TL olan maske ücretlerinin ödenmesi de firmaların hesabına yapılacaktır.

* Taleplerin toplayarak Antalya Valiliğimize iletilebilmesi amacıyla www.atso.org.tr adresinden taleplerinizin girilmesi rica olunur.