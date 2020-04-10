Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cumhurbaşkanı ‘yasak’ dedi ama maskeler valilikler aracılığıyla satılıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üyelerine attığı mesajda, işletmelere valilik tarafından 85 kuruş karşılığında maske temin edileceği ifade edildi. ATSO mesajında Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) tarafından üretilecek olan maske taleplerinin toplanmasının valilikler aracılığı ile yapılacağı duyurusunda da bulundu. Eskişehir ve Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları da üyelerine benzer bir mesaj atmış, 10 ve üzeri çalışanın olduğu işletmelere valilik tarafından bedeli karşılığında maske temin edileceği ifade etmişti.

İsmail AKIN
13:56 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı ‘yasak’ dedi ama maskeler valilikler aracılığıyla satılıyor

ATSO  üyelerine mesaj göndererek işyerlerinde zorunlu olan maske talebinin valilik aracılığı ile yapılacağı dile getirildi.  Talep edilen maskelerin daha sonra USHAŞ tarafından firmalara gönderileceği tanesinin de 85 kuruştan satılacağı belirtildi.

MASKELERİN TANESİ 85 KURUŞ

ATSO  tarafından üyelerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

* Corana virüsü (Covit 19) salgınının yayılmasını engellemek için iş yerlerinde çalışanların maske kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

* Bu kapsamda maskeler Uluslar arası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) tarafından üretilecek olup, taleplerin toplanması valilikler aracılığı ile gerçekleşecektir.

* Talep edilen maskeler daha sonra USHAŞ tarafından firmaların adreslerine gönderilecek olup, tanesi 0.85 TL olan maske ücretlerinin ödenmesi de firmaların hesabına yapılacaktır.

* Taleplerin toplayarak Antalya Valiliğimize iletilebilmesi amacıyla www.atso.org.tr adresinden taleplerinizin girilmesi rica olunur.

İLGİLİ HABERÜcretsiz dağıtılacağı söylenmişti ama valilik parayla maske satacak!Ücretsiz dağıtılacağı söylenmişti ama valilik parayla maske satacak!
Antalya Cumhurbaşkanı Eskişehir Sağlık Sanayi
Son güncelleme: 13:59 10.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more