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‘Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan yönelik 'diktatör' söylemlerine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" dedi

Güncellenme: 16:29, 18/12/2020
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‘Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yönelik ‘diktatör’ ifadelerine yanıt AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir” dedi

* AK Parti Sözcüsü Çelik: “Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar.

* AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor.”