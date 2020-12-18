Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yönelik ‘diktatör’ ifadelerine yanıt AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir” dedi

* AK Parti Sözcüsü Çelik: “Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar.

* AK Parti Sözcüsü Çelik: “Bugün Avrupa'nın faşistleri, aşırı sağcıları, İslam düşmanları, Türkiye düşmanları, FETÖ'cüler ve PKK yanlıları Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. Milli iradeyle kavgalı olanlar da defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek faşizme hizmet sunuyor.”