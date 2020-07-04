Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkartıldı

Eskişehir’de 1 Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde işçi olarak çalışan A.S.Ö., Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkartıldı. Emniyet tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen A.S.Ö, savcılıkta verdiği ifadelerinde kendisinin sosyal medyada bir paylaşımının olmadığını, sahte hesaplar üzerinden hakaret suçunun işlendiğini ve araştırılmasını istedi.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak da mahkeme sonucunun beklenmeden işten çıkartılmaya tepki gösterdi.

“DAVALAR SONUÇLANMADAN İŞ AKİTLERİ SONLANDIRILIYOR”

Başkan Atak, ”Son günlerde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda yapılan özellikle muhalif paylaşımların hedef gösterilmesi sonucu soruşturmalar ve davalar açılmakta. Bu soruşturma ve davalar sonuçlanmadan kişilerin iş akitleri sonlandırılmaktadır. Bunun son örneği örgütlü olduğumuz iş yerimiz 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yaşanmıştır. Üyemiz A.S.Ö hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarında ‘cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle soruşturma ve dava açılması sebep gösterilerek Milli Savunma Bakanlığı’nca iş akdi tazminatsız olarak sonlandırılmıştır” dedi.

“MAHKEME KARARI OLMADAN SUÇLU SAYILMAZLAR”

Kişinin suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmayacağını vurgulayan Atak, ”Elbette ki kişiler hukuk çerçevesinde suç işledilerse cezalarını çekmelidir. Ancak kişilerin iş akdi fesih edilirken hukuk devletinde olması gereken en temel hukuk ilkesi ‘bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını’ ifade eden ‘masumiyet karinesi’ çiğnenmemelidir. Maalesef geldiğimiz noktada bu durumlar hiçe sayılmakta” şeklinde konuştu.

“HERKES EKMEĞİNDEN OLABİLİR”

Atak, sözlerine şöyle devam etti: ”Cumhurbaşkanına hakaret elbette suçtur. Ancak bu suç ceza davalarının konusudur ve olası ceza davalarından alınacak bir mahkûmiyet kararı ancak iş sözleşmelerinin sonlandırılmasının konusu olacaktır, olmalıdır. Ancak, bu basit kurallar bile dikkate alınmadan, soruşturmalar, davalar bitmeden kararlar alınması ve tazminatsız işten çıkartmaların yaşanması, insanların ekmeğinden olması bizi etkilediği kadar tüm çalışma hayatı içerinde olan kişileri etkileyecektir. Bu nedenle mutlaka, dikkate alınması takip edilmesi gerekli bir durumdur. Çünkü, bundan sonra çalışma hayatında örnek oluşturabilecek bu uygulama tüm emekçiler için tehlike oluşturacaktır. Çalışma hayatı içerisinde bulunan ve sosyal medyayı kullanan tüm emekçiler için bundan sonra sosyal medya hesabından yapılacak ve suç unsuru içerdiği düşünülen herhangi bir paylaşım mahkemelerce neticelendirilmeden işten atılma ve ekmeğinden olma sebebi olacaktır.”