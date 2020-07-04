Cumhurbaşkanının kızı gündüz mecliste gece koroda

KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Milletvekili kızı Resmiye Eroğlu Canaltay, aynı zamanda dalgıç ve korist. Gündüz, Meclis'te siyasetin içinde. Hafta sonları Kapraz'dan denize girip, Akdeniz'e dalıyor. Othello Çok Sesli Korosu ile de festivallerde ülkesini korist olarak temsil ediyor. Kıbrıs'ın Venedikli Kraliçesi Caterina Cornaro'nun yaşadığı evde doğan ve iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) Milletvekili seçilen Canaltay, hayatını anlattı:

4 KIZ KARDEŞ: Mağusa kale içinde doğdum. 4 kız kardeş birlikte büyüdük. 1974 öncesi Kıbrıs Türkü zor şartlar altındaydı. Babam doktordu, halkımız için çalışıyordu annem de ona destek veriyordu. Babamın ihtisası için Ankara'ya geldik. Sonra tekrar Kıbrıs'a döndük. Üniversiteye Ankara'da gittim. Eşim Kaptan, 2 çocuğumuz ve torunlarımız var.

DAYIMIN KEMİKLERİNİ 50 YIL SONRA BULDUK: Annemin ailesi Lefkoşalı. Annemin erkek kardeşi 1963'teki kanlı Noel olaylarında öldürülmüş. Kemiklerini 50 yıl sonra bulduk. Bu ülkede birçok eş, yakınlarının mezarı nerede bilmeden hayattan göçüyor. Dedem de 1944 harbinde Polonya'da ölmüş.

BENCİLLEŞEN DÜNYA…

DALGIÇ VEKİL: Dalgıçlığım Doğu Akdeniz Üniversitesi Dalgıçlık Kulübü'ne üye olmamla başladı. Genelde Karpaz ve Girne bölgesinde daldım. Siyasete yoğunlaşınca maalesef bu zevki eskisi gibi sık sürdüremiyorum.

HER SABAH KAHVEYE GİDERİM: Sabahları muhakkak kahveye gider sohbet ederim. Hep halkın içinde olduğum için kimse beni yadırgamaz.

CORONA BİZİ DE SARSTI: Eşimle ilk kez evde bu kadar uzun kaldık. Aldığımız nefesin önemini anladık. Bencilleşen dünyaya bir mesaj geldi. Doğa, zarar verilmezse ne kadar bereketli olduğunu gösterdi.

MİRASA SAHİP ÇIKIYORUZ: 2013'te kurduğumuz Antik Mağusa Vakfı, Mağusa'nın tanıtılması ve Dünya Kültürel Miras Komitesi'nin dikkatini adamıza çekebilmeyi amaçlıyor. Mağusa Sur içi, Venedik, Luzinyan ve Osmanlıların tarihi eserleri ile dolu. Kentin değerlerinin yeni nesillere ulaşması için çabalıyoruz.

HEP GÖZETLENİYOR HİSSİYLE YAŞADIM

BÜYÜK DEDELERİM KAYSERİLİ: Babam yılların deneyimi ile benim ve ülke için çok önemli bir kaynak. Babamın büyük dedesi 1800'lü yılların sonunda kardeşiyle Kıbrıs'a gelmiş. Ancak diğer kardeş Kayseri'ye geri dönmüş. Babamla Kayseri'ye yapmış olduğum bir ziyarette akrabalarımla tanıştım. Babamın gençliğine benzeyen yeğenimi görünce hayret ettim.

DEDİKODU OLMASIN: Siyaset içindeki bir ailede büyüyünce, hep gözetleniyor hissi yaşadım. Babama zarar gelmesin, dedikodu olmasın diyerek yürüdüm. Fakat kulp takmak isteyenler olunca aldırmamayı öğrendim. Doğruysanız, akıl ve vicdanla hareket ediyorsanız sorun olmayacaktır.

YILLARCA SAHNEDE KORİSTLİK YAPTIM

AYNI ZAMANDA KORİST: Yıllarca korist olarak sahnede yer aldım. Ohrid Polifonik Korolar Festivali için çalışmalara devam ettim. Kıbrıs bestecilerinin şarkılarını söyledik. O atmosferi unutamam.

EŞGÜDÜM SAĞLAYAN YÖNETİCİ

YENİ BAŞKAN SEÇİMİ: Yakında ülkemizde Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Biz sadece Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Devletler arası müzakerelerde devletimizi temsil edecek ve kaderimizi çizme rolü alacak liderimizi de seçmiş olacağız. Anavatanımız Türkiye ve diğer devletlerle ilişkimizi sağlıklı bir şekilde yürütecek, hükümetimizle, askerimizle, yargımızla, polisimizle ve devletimizin bütün organlarıyla eşgüdüm sağlayacak yöneticimizi seçeceğiz. Kıbrıs Türk halkını güzel günlerin beklediğine inanıyorum.