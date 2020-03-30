Cumhurbaşkanı’nın maaşı ne kadar? Erdoğan 7 aylık maaşını bağışladı

Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olunması amacıyla bir kampanya başlatıldı.

Milli dayanışma şeklinde adlandırılan kampanyaya ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan bağışta bulundu.

Erdoğan, kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

*Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MAAŞI

Erdoğan’ın açıklamasının ardından maaşı merak konusu oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.

Buna göre Erdoğan, kampanyaya 7 aylık maaşını yani 568 bin 750 TL bağışlayacak.