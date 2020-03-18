Cumhurbaşkanlığı açıkladı… Dikkat çeken yükseliş… Dört günde 3’e katladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CİMER’e gelen corona virüsü ile ilgili başvuru sayısını açıkladı. İstek, öneri ve şikayetlerin yapıldığı CİMER’e corona virüsü ile ilgili 15 binden fazla başvuru geldi.

Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER’e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal.

* Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır.

MESAJLARA YER VERDİ

Altun, paylaşımında ayrıca salgınla gönüllü mücadele etmek isteyen bazı vatandaşların mesajlarına yer verdi.



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YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Altun 14 Mart’ta yaptığı açıklamada 7 – 14 mart tarihleri arasında CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldiğini açıklamıştı. 15 mart tarihinde umre dönüşleri ve yurt karantinası sonrası başvuru sayısının katlanması dikkat çekti.

İletişim Başkanı Altun’un Twitter hesabından 14 Mart’ta yaptığı açıklama şu şekildeydi:

* Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son 1 hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER´e 4 bin 415 başvuru gelmiştir.

* 7/24 başvuru alan CİMER, başvuruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşlarımızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde sürmesine katkı sunmaktadır. Devletimiz de milletimiz de güçlüdür.

* Bu bağlamda, fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır

İLK VAKA 10 MART

Türkiye’de ilk vaka Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 10 martta açıklanmıştı.