Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Kalın, İngilizce yaptığı ve Biden’ı da etiketlediği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor.

* Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı.

* Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz.

NE OLMUŞTU?

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, New York Times'a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Türk muhalif liderler Erdoğan'ı yenmeli. Bu darbeyle değil seçim süreciyle olmalı” ifadelerini kullanmıştı. Biden “Bence şu an ona farklı bir şekilde yaklaşmalıyız ve muhalif liderliğini desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz” yorumunda da bulunmuştu.