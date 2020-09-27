Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır

Sabah 06.00 sıralarında Ermenistan ordusu, Azerbaycan’a saldırdı, sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırı sonrası ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

* Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

ÇELİK: ERMENİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir.

* Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır… Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir.



* Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da #Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

