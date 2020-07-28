Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Ali Erbaş açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı CNN Türk canlı yayında, Ayasofya’da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın tepki çeken ve Atatürk’ü hedef aldığı şeklinde değerlendirilen cuma hutbesine ve hilafet tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Kalın hutbe ve sonrasında yaşanan tartışmalara için şunları söyledi:

* Hutbede Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil.

* Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş.

* Atütürk’e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz.

* Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz.

* Atatürk’e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz.

“EMPOZE EDEMEZSİNİZ”

Ayasofya’nın ardından AKP’ye yakın bir yayın organından yapılan hilafet çağrısıyla ilgili Kalın şöyle konuştu:

* Ulus devlet düzenini hakim olduğu bir dönemde imparatorluk dönemi şartlarını empoze edemezsiniz.

* Hilafet tartışmasını başlatmak bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir.

* Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir.

İbrahim Kalın sosyal medya düzenlemesi ile ilgili ise “Sosyal medya kullanıcıların görüşlerini özgür biçimde ifade etmelerine bir engel yok şu anda yok düzenlemede de olmayacak” şeklinde konuştu.

ERBAŞ NE DEMİŞTİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da okuduğu cuma hutbesinde, “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya’yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” ifadelerini kullanmıştı. Erbaş’ın bu sözleri Atatürk’ü hedef aldığı şeklinde yorumlanmış ve büyük tepki çekmişti.

HİLAFET TARTIŞMASI

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından AKP’ye yakın Gerçek Hayat dergisinde yer alan “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın ifadeleri tepkilere neden olmuştu.