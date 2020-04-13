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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Süleyman Soylu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakan Soylu'nun istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmediğini belirtti. Kalın, "Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

00:45 -
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan Süleyman Soylu açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kararı “İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” ifadeleriyle duyurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soylu’nun istifasını kabul etmediğini ve Soylu’nun görevine devam edeceğini belirten Kalın, “Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır” ifadelerini kullandı.

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