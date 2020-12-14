Cumhurbaşkanlığı’ndan ABD yaptırımıyla ilgili açıklama

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulayacağı yaptırımları açıkladı.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

FUAT OKTAY: KARARI KINIYORUZ

Yaptırımların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz” dedi.

İBRAHİM KALIN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek” dedi.

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