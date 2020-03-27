Cumhurbaşkanlığı’ndan corona virüsü bilgilendirme sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüsü bilgilendirme sitesi açtı. “https://corona.cbddo.gov.tr/” adresinden girilen sitede Türkiye’deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye’de corona virüsü tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

ÖLÜM ORANI: YÜZDE: 2.07

Sitede ilk corona virüsü tespitinin 11 Mart’ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart’ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart’ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye’de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrıca diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

SAĞLIK BAKANI DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada, “Bundan sonra her gün toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını, iyileşen hasta sayısını kamuoyuyla paylaşacağız” demişti.