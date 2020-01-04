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Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi’ dolandırıcılığına karşı uyarı!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkanlığın adı ve Cumhurbaşkanlığı'nın logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla "elektrik ve doğal gaz fatura iadesi" adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığının gözlemlendiği ifade edildi. Vatandaşlara, sahtecilik girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.

21:53 -
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi’ dolandırıcılığına karşı uyarı!

Açıklamada, İletişim Başkanlığı’nın vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği belirtildi.

İletişim Başkanlığı’nın ‘kamuoyu duyurusu’ şu şekilde:

* Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi' adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir.

* Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.

* Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

* Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir.

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Son güncelleme: 22:21 04.01.2020
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