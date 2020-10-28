Cumhuriyet coşkusu tüm yurdu sardı

Cumhuriyetin 97’inci yıldönümü tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahramanlık, fedakârlık, azim ve kararlılıkla kurulan cumhuriyet için kutlama heyecanı tüm yurdu sardı.

Edirne’den Ardahan’a, Van’dan Muğla’ya kadar tüm yurt kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı. Birçok şehirde vatandaşlar meydanlara koştu. Kent protokolü Atatürk anıtlarına çelenk koydu. saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ve en kalabalık şehri İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bayraklarla donatıldı. Üniversitede düzenlenen törenlere, üst yönetim, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcileri katıldı. Kreşlerde, miniklerin Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları gösterilerle kutladı.

DENİZDE KUTLADILAR



Marmara Ereğlisi’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları denizde başladı. Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı teknelerinin geçişi sırasında BOTAŞ’a ait römorkların su takı gösterisi, kıyıda ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Antalya Demre’de Birgül Erken, Cumhuriyet’in 97. Yılı anısına tek nefeste 97 metre saygı dalışı gerçekleştirdi.