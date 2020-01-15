Cumhuriyet ile Le Monde diplomatique işbirliği yaptı

Cumhuriyet ve Le Monde diplomatique arasındaki işbirliği sözleşmesi dün Fransa’nın başkenti Paris'te imzalandı. Sözleşmeyi Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Le Monde diplomatique Genel Müdürü Serge Halimi imzaladı. İki gazete arasındaki işbirliği anlaşmasına göre; Fransa’da aylık olarak yayınlanan Le Monde diplomatique, Türkiye'de de Türkçe basılacak ve Şubat ayıyla birlikte her ayın ilk pazartesi günü Cumhuriyet gazetesi ile birlikte ücretsiz olarak verecek.

“TÜRK VE FRANSIZ BASINI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK”

Le Monde diplomatique yönetici ve çalışanlarının da katıldığı küçük bir törenle kutlanan işbirliği ile ilgili konuşan Aykut Küçükkaya, “Le Monde diplomatique ile yapılan işbirliğinin basın dünyamıza büyük katkı vereceğini düşünüyoruz. İlk sayımız 3 Şubat Pazartesi günü okurlarımızla buluşacak.

Okurlarımız ve Türkiye, dünyanın saygın gazetelerinden Le Monde diplomatique'de yer alan analiz ve makaleleri Türkçe olarak okuyacaklar. Okuyucularımız böylece dünyada yaşanan gelişmelere detaylı ve farklı analizlerle ulaşma şansı yakalayacaklar. Bu işbirliğinin Türk ve Fransız basın dünyası arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

“İŞBİRLİĞİ BİZİ MUTLU ETTİ”

Le Monde diplomatique Genel Müdürü Serge Halimi ise şunları söyledi: “Cumhuriyet gazetesi ile yapılan işbirliği bizleri mutlu etti. Le Monde diplomatique uluslararası bir yayın organı. 30 ülkede, 20 dilde yayın yapıyorduk. Şimdi Cumhuriyet'le birlikte 31 ülkede 21 dilde yayın yapıyor olacağız. Türkiye'nin köklü ve bağımsız gazetesi olan Cumhuriyet'in vermiş olduğu demokrasi mücadelesinin her zaman yanında duracağız.”