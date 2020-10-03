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Cumhuriyet Savcısı Kaya coronaya yenik düştü

Van'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), yaklaşık 20 gündür corona virüsü tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

21:01 -
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Cumhuriyet Savcısı Kaya coronaya yenik düştü

Bursa Adliyesi’nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür corona virüsü tedavisi gördüğü, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde bugün, hayatını kaybetti.

Kaya için bugün Van Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve adalet personeli katıldı.

Özgeçmişinin okunmasının ardından Özgür Katip Kaya’nın cenazesi, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa’ya gönderildi. DHA

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