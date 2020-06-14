Cumhuriyet tarihi boyunca Bingöl’de 6 ölümcül depremde bin 538 kişi hayatını kaybetti

Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Bingöl'de Cumhuriyet tarihi boyunca çok sayıda deprem yaşandı. Bu depremlerden 6 tanesi ise ölümcül etkisiyle hafızalarda yerini aldı.

6 ÖLÜMCÜL DEPREM SIRALANDI

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü internet sayfasında Cumhuriyet tarihinde Bingöl'de yaşanan 6 ölümcül depremi şu şekilde:

“15 Aralık 1934’te Bingöl’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde 12 vatandaşımız hayatını kaybetti.

17 Ağustos 1949 Karlıova merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 450 vatandaşımız hayatını kaybetti.

04 Şubat 1950 tarihinde Kiğı ilçe merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde 20 vatandaşımız hayatını kaybetti.

24 Eylül 1968’de Bingöl-Elazığ depremi olarak adlandırılan 5.1 büyüklüğündeki depremde 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

22 Mayıs 1971’de Bingöl’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 878 vatandaşımız hayatını kaybetti.

1 Mayıs 2003’da Bingöl’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 vatandaşımız hayatını kaybetti.”

“GEÇMİŞTE YAŞANILMIŞ BİR AFET BİR GÜN MUTLAKA TEKRARLAYACAKTIR” BİLİNCİ İLE…”

Açıklamanın devamında ise “Cumhuriyet tarihinden itibaren toplamda ilimizde deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1538’dir. ‘Geçmişte yaşanılmış bir afet bir gün mutlaka tekrarlayacaktır’ bilinci ile depremlerin yıkamayacağı, insanlarımızın afet nedeniyle hayatını kaybetmeyeceği, şehrimizin yıkılmayacağı sağlam binalar olması gerekmektedir” ifadeleri yer alıyor.

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