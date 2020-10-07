Cüneyt Özdemir kimdir? Hayat hikayesi…

CÜNEYT ÖZDEMİR KİMDİR?

Cüneyt Özdemir, 1990’dan itibaren basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. 1992’de muhabir olarak çalışmaya başladığı Mehmet Ali Birand’ın sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı, 32. Gün haber programında 8 yıl zarfında genel yayın yönetmenliği dahil çeşitli görevlerde bulundu. 1993’te British Council bursu ile Londra’da kaldı. ATV ana haber bülteni içinde “Cüneyt’in Büyüteci” başlıklı bölümü hazırladı. Bir yıl süreyle Siyaset Meydanı programının yönetmenliğini yaptı.

1996’dan itibaren uluslararası savaş bölgelerinden muhabirlik yaptı. Lübnan-İsrail sınırından, Kuzey Irak’tan ve Afganistan’dan haberler ve programlar hazırladı.

IRAK SAVAŞINI MUHABİR OLARAK İZLEDİ

1999’da CNN Türk’ü kuran kadronun içerisinde yer aldı. 2003’te Irak işgalini muhabir olarak izedi. 2000 yılından beri, bir dönem Soner Yalçın ile birlikte sunduğu “5N1K” başlıklı haber programını hazırlayıp sunmaktadır. Günlük yayınlanan “5N 1K” başlıklı haber programı, Türkiye'nin bütün saygın ödüllerini topladı. 3 kez Altın Kelebek, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Mahmut Dikerdem Ödülü, iki kez Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Oradaydım” “En iyi belgesel Tv oscarı” ve “5N 1K” da “CNN Türk TV Oscar”ı ödülünü aldı.

2019 yılının başında Venezuela’daki iç karışıklığı ve darbe girişimini takip etmek için Karakas’a gitti ve Nicolas Maduro ile bir mülâkata imza attı. Özdemir bu röportajıyla Nicolas Maduro’nun darbe girişiminden sonra görüştüğü ilk muhabir oldu.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında dünya gündemini yorumladığı yayınlar yapmaya devam ediyor.